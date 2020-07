Racing Point lost niets over Sebastian Vettel: "We zijn tevreden over onze rijders"

De zitjes bij Racing Point worden dit jaar ingenomen door de Mexicaan Sergio Perez en de Canadees Lance Stroll. Die laatste is de zoon van de teameigenaar en lijkt dus veilig te zitten.

Perez heeft nog een contract tot 2022 en toonde zijn snelheid met twee 6e plaatsen in Oostenrijk, maar hij zou niettemin op de wip kunnen zitten. Volgens bepaalde media staat in zijn contract een verbrekingsclausule die voor 31 juli kan worden gelicht.

Otmar Szafnauer wou geen uitsluitsel geven. "Er is geen tijdstabel opgesteld om te bepalen wie er voor het team zal rijden. We zijn tevreden over onze rijders. Het is nooit onze bedoeling om een contract niet na te komen."

Szafnauer kreeg die vragen omdat Sebastian Vettel, die op het einde van het jaar Ferrari verlaat, nadrukkelijk genoemd wordt bij Racing Point. De Duitse viervoudige wereldkampioen bevestigde dat hij al contact heeft gehad met Racing Point, dat volgend jaar Aston Martin als naam zal krijgen.