Wachtende Koen Naert snakt naar wedstrijden: "We kijken op lege kalender"

"We weten niet waar we naartoe moeten pieken"

Koen Naert wacht al een tijdje op zijn eerste wedstrijd sinds het hele coronagebeuren, al is dat nog even afwachten. Intussen onderhoudt hij zijn basisconditie en als het moment er is, moet hij het kunnen opdrijven.

"Dat is het nadeel aan onze sport, de marathonsport, dat het een massa-evenement is. We kijken momenteel een beetje op een lege kalender dus het is koffiedik kijken om alles te plannen", vertelt de Europese kampioen marathon van Berlijn 2018 bij Sporza.

"We onderhouden nu gewoon de basis en houden ons bezig. Het loopt momenteel goed, maar we weten niet waar we naartoe moeten pieken."