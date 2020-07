“Soms Tomorrowland-achtige toestanden bij inschrijvingen tennistoernooien"

"Zo'n 4.500 leden meer dan zelfde moment vorig jaar"

"Op dit moment hebben we zo'n 4.500 leden (padel en tennis samen) meer dan op hetzelfde moment vorig jaar en 2019 was al een recordjaar", zegt Gijs Kooken aan Sporza. "Er is dus een immense inhaalbeweging geweest en die is zich voor een stuk nog altijd aan het doorzetten."

Even terug naar eind april dit jaar. Toen had Tennis Vlaanderen meer dan 25% ledenachterstand ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar . Maar kijk: op 4 mei mochten de tennisclubs de deuren weer openen en meer dan 2 maanden later is de situatie plots helemaal anders.

"We zien ook dat veel mensen zijn teruggekeerd naar hun oude sport. Spelers die het bijvoorbeeld al een jaar of 5 niet meer gedaan hebben en de weg naar de tennisvelden nu weer gevonden hebben."

Kooken ziet verschillende redenen. "Tennis was één van de eerste sporten die konden heropstarten en toen hadden we het geluk dat het erg goed weer was. Daarnaast is het een sport waarbij het besmettingsrisico heel klein is en de spelers zijn zich daarvan bewust."

"Soms zijn alle terreinen bezet in de voormiddag, ook doordeweeks"

"Clubs laten ons bijvoorbeeld weten dat er nu ook al om 9u of 10u 's ochtends tennis of padel gespeeld wordt, zelfs op doordeweekse dagen. Dat was vroeger in de zomermaanden bijna nooit het geval. Nu zijn soms alle terreinen bezet in de voormiddag. Dat zijn toestanden die we nooit gezien hebben."

"Ook bij de toernooi-inschrijvingen gaat het hard. Bij padel kun je vanaf middernacht inschrijven voor een bepaald toernooi en een halfuur later is het toernooi volzet. En bij de tennistoernooien kun je soms na een halve dag al niet meer inschrijven. Dat zijn een beetje Tomorrowland-achtige toestanden. Tennis is toch een mature sport, die al heel lang bestaat. Dus het is opvallend."