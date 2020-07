Belgische topschaatsers trainen in Hasselt: "Grote kans op Olympische Spelen"

"Bij het schaatsen is het cruciaal dat je veel ijsuren kunt maken. Dankzij dit initiatief kunnen we dat dus vanaf 13 juli ook in eigen land. Dat is een belangrijke stap."

"Dit is een unieke kans voor de schaatssport in Vlaanderen. Misschien kunnen we nu wel de volgende stap maken in de topsport", vertelt Jeroen Straathof aan Sporza.

Weg naar Olympische Spelen loopt via aflossing

"Datzelfde geldt voor Hanne Desmet op de gemengde estafette. Hun niveau is nu al zo hoog dat ze met de beste Nederlanders mee kunnen trainen. Ondertussen proberen we het niveau van de anderen zodanig op te krikken dat ze dichter naar elkaar toegroeien."

De Belgische shorttrackploeg traint in Hasselt, maar onze beste twee, broer en zus Desmet, zijn op trainingskamp in Frankrijk. Zij trainen daar met de Nederlanders. Is het de bedoeling om die twee bubbels nog samen te brengen?

De relay (aflossing) is een belangrijk onderdeel van het shorttrack. Via de aflossing kunnen atleten zich ook plaatsen voor de individuele wedstrijden. Sport Vlaanderen, de schaatsbond en het BOIC zien dat ook in. Langs de aflossing wil België naar de Olympische Winterspelen van 2022.

"Kans is heel groot dat we met ploeg op Spelen geraken"

"Natuurlijk blijven we afhankelijk van de verspreiding van corona en of de internationale schaatsunie dat hele programma gaat doen. Dat wordt eind augustus bekend. Maar het budget is er."

"Ja, we zijn hele blij met de steun die we krijgen van het BOIC en Sport Vlaanderen", zegt Straathof. "Die steun stelt ons in staat om op een hoogwaardig niveau het internationale programma te kunnen rijden. Dat was tot nu toe altijd een uitdaging."

Om naar de grote kampioenschappen te gaan, moeten er punten gesprokkeld worden in de Wereldbekers. Is daar ook budget voor?

Het zorgt meteen voor een flinke portie ambitie voor de Belgische shorttrackers. De topsportdirecteur legt de lat hoog. "We zijn aan het kijken hoe we vanaf hier naar de Olympische Spelen van Peking in 2022 kunnen geraken. We proberen ons te plaatsen via de aflossingsploegen. Als dat eens gelukt is, dan hopen we ook individuele rijders af te vaardigen."



Dat lijkt een realistische doelstelling, gezien de prestaties van de aflossingsploeg in het afgelopen seizoen. Daarin zat België bij de top 5 van Europa en eigenlijk top 5 van de wereld in de Wereldbekerwedstrijden.



Straathof: "Schrijf het maar op: de kans is heel groot dat we via de ploeg op de Winterspelen van Peking geraken. We merken dat ook bij de andere landen het respect voor de Belgen groeit. We krijgen zelfs al aanvragen van andere landen om met ons te komen trainen. We hebben de verhoudingen dus een beetje omgedraaid."