Voetballers in China mogen familie 2 maanden niet zien: "We moeten hen helpen"

De Chinese clubs zijn verdeeld in twee groepen van acht. Elke groep heeft één hotel toegewezen gekregen en speelt in dezelfde stad zonder publiek. De start van het seizoen staat gepland op 25 juli.

Volgens Chinese media mogen spelers enkel hun hotel verlaten om te trainen en om wedstrijden te spelen. Autoriteiten hebben tot nu toe weinig bekendgemaakt over de omstandigheden waarmee de spelers te maken zullen krijgen.

"De spelers zijn enkele maanden volledig van de buitenwereld afgesloten", zegt een woordvoerder van de voetbalbond.

"Dat is heel moeilijk. We hopen dat de faciliteiten in de hotels er alles aan doen om het draaglijk te maken. Al die tijd vrouw en kinderen niet zien, is niet fijn voor de voetballers. We moeten ze helpen om daarmee op een juiste wijze om te gaan."

In China zijn twee ex-Rode Duivels aan de slag, Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) en Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Die laatste bleek in maart besmet te zijn met COVID-19 en moest daarom bij zijn terugkeer naar China in quarantaine.