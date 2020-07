Serene Hamilton na protest: "Het gaat om gelijkheid, niet om politiek of promotie"

Hamilton kroop gisteravond op Instagram in zijn pen over het protest tegen racisme. "Niemand is perfect, maar als we allemaal meedoen en ons steentje bijdragen, kunnen we verandering zien. Ik geloof dat echt", gaf de 35-jarige Brit mee.

De Mercedes-piloot, die als 4e eindigde in Oostenrijk, liet de afgelopen weken in het debat over racisme en discriminatie krachtig van zich horen. "Ik krijg misschien kritiek in de media en vanuit andere hoeken, maar deze strijd gaat over gelijkheid, niet over politiek of promotie."

Voor de race had Hamilton zijn opvattingen en bedoelingen nog eens uitgelegd aan zijn collega's. Daarbij zei hij ook onder meer dat "wie er stil blijft over het algemeen medeplichtig is". Niettemin kozen Verstappen (Red Bull), Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (McLaren), Daniil Kvijat (Alpha Tauri), Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) ervoor om niet te knielen.

Alle rijders droegen op de startgrid wel een zwart T-shirt met daarop de tekst "End Racism". Hamilton had als enige een shirtje aan met daarop "Black Lives Matter".

Het gebrek aan volledige medewerking bij het zestal leidde niet tot openlijke onvrede bij Hamilton. "Vandaag was een belangrijke dag voor mij en alle mensen die werken voor en hopen op verandering, voor een meer gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving. Voor mij was het een emotioneel en aangrijpend hoofdstuk in de voortgang om van F1 een meer diverse en inclusieve sport te maken."