14 F1-rijders knielen tegen racisme, Verstappen en Leclerc blijven staan

De actie tegen racisme was ruim op voorhand aangekondigd. De F1-wereld wilde maar wat graag een duidelijk standpunt innemen na de dood van George Floyd eind mei in de VS en de woelige tijden die daarop volgden.

Maar het was toch afwachten hoe het protest precies zou verlopen.

Net voor de race in Spielberg (Oostenrijk) van start ging, stapten de rijders het circuit op en hielden ze een ogenblik stilte.

14 rijders knielden, de andere 6 (Leclerc, Verstappen, Sainz, Giovinazzi, Kvyat en Räikkönen) bleven staan. Tot grote ontgoocheling van Lewis Hamilton, die wilde dat iedereen hetzelfde deed.

"Ik ben de strijd tegen racisme zeer toegewijd, maar iedereen heeft het recht om zichzelf te uiten op een moment en manier die bij hem passen. Ik zal niet op één knie gaan zitten", had Verstappen vooraf aangekondigd.

Charles Leclerc had ook een duidelijke mening. "Het gaat erom hoe iedereen zich in het dagelijkse leven gedraagt, in plaats van formele gebaren te maken die in sommige landen als controversieel beschouwd kunnen worden", had Leclerc gezegd.

Iedereen droeg wel hetzelfde zwarte T-shirt, met daarop de tekst "End Racism". Hamilton was de enige met een ander zwart T-shirt, met daarop "Black Lives Matter".