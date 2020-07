Victor Campenaerts deelt mondmaskers uit aan publiek in Rotselaar

De GP Vermarc Sport in Rotselaar is de eerste profkoers in België in het postcoronatijdperk. Er gelden uiteraard veel voorzorgsmaatregelen en ook Victor Campenaerts deed een duit in het zakje. Voor de start deelde hij mondmaskers uit aan het publiek.

"Ik vind dat heel belangrijk", zegt Campenaerts in Het journaal. "Als je bijvoorbeeld de beelden zag van het Sloveens kampioenschap: dat zag er allemaal heel plezant uit, maar het was niet zo coronaproof. Bij de aankomst stond er heel veel volk dicht bij elkaar."

"Hier in Rotselaar heeft de organisatie wel goeie inspanningen geleverd. De start en de aankomst zijn beperkt voor het publiek. Onderweg op de hellingen zal er wel wat volk staan. Daarom heb ik samen met mijn vader mondmaskers uitgedeeld, zodat de koers coronaproof is en we op een veilige manier kunnen koersen tot het einde van het seizoen."