Lommel organiseert in oktober 3 Grote Prijzen motorcross op nieuwe WK-kalender

Door de coronapandemie ligt het seizoen al sinds half maart stil. De enige 2 GP's van het seizoen werden in Groot-Brittannië en Nederland gewonnen door de Nederlander Jeffrey Herlings.

Nadien werden heel wat Grote Prijzen uitgesteld of zelfs van de kalender gehaald en werd de herstart van het seizoen steeds opgeschoven. Die is nu voorzien op 9 augustus in Letland, waar er in totaal 3 GP's zullen worden gereden. Ook op 12 en 16 augustus vallen er WK-punten te sprokkelen in Kegums, waar er telkens minstens 1.000 fans de race mogen bijwonen. Dat aantal kan eventueel nog oplopen, als het aantal nieuwe coronabesmettingen niet toeneemt.