Lommel is bereid om op 1 november een 2e GP motorcross te organiseren

De internationale motorsportbond FIM maakte gisteren samen met WK-organisator Infront de nieuwe kalender voor 2020 bekend. Dit jaar zijn nog maar 2 races gereden, Groot-Brittannië en Nederland, allebei begin maart. Daarna gooide het coronavirus roet in het eten.

25 oktober wordt de nieuwe datum voor Lommel. Daarna is het de bedoeling dat het hele gebeuren van Europa naar Azië verhuist. Op 1 en 8 november zijn er 2 WK-races in Indonesië. Mocht de trip naar Azië er niet komen, dan is Lommel kandidaat om op 1 november een tweede Grote Prijs in te richten. WK-promotor Infront toont zich alvast blij met het voorstel van Lommel, voor mocht het nodig zijn.

Die tweede race zou op een circuit met een volledig andere lay-out worden gereden. Eén week is voldoende om een nieuwe omloop te leggen.