Doelman Dutoit ruilt KVO voor Deinze: "Zeker geen stap terug"

William Dutoit stond 6 seizoenen onder de lat in de hoogste klasse bij STVV en KV Oostende. Maar de Fransman zat sinds begin juli zonder club, hij kreeg geen contractverlenging aan de kust.

Deinze, dat als kampioen in de eerste amateurklasse voor het eerst in 1B mag aantreden, kon wel een ervaren doelman gebruiken. Het neemt Dutoit transfervrij over en biedt hem een contract van 3 jaar aan.

"Ik zie dit zeker niet als een stap terug, integendeel", zegt Dutoit. "Het project van KMSK Deinze en de ambitieuze voorzitter spreekt me aan. Ik wil hier meegroeien met deze club en de droom van 1A mee helpen verwezenlijken. Die uitdaging spreekt me geweldig aan."