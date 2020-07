WK rally stelt nieuwe kalender voor, voorlopig zonder rally in Ieper

"We zetten de vergevorderde gesprekken met de Rally van Ieper voort. Het is ons doel om België binnenkort voor te stellen als een WK-manche dit jaar", klinkt het bij WRC. Ieper zou dan van 2 tot 4 oktober afgewerkt worden. Ook een rally in Kroatië is nog een mogelijkheid.

Met rally's in Estland, Turkije, Duitsland, Italië en Japan staan er voorlopig 8 manches voor het WK op de kalender. En daar is Ieper dus niet bij, ook al had de organisatie van die Belgische rally daar goede hoop op.

"We krijgen financiële plaatje voorlopig niet rond"

De FIA zet de deur op een kier voor Ieper, maar de Belgische rally staat nog niet op de voorlopige kalender. Is dat geen slechte zaak? "Neen, integendeel,

het is de eerste keer dat we expliciet vermeld worden in de communicatie en dat we blijven spreken! Positief dus", zegt Jan Huyghe van het Ieperse organisatiecomité.

"En eigenlijk is onze situatie niet echt veranderd: we blijven kandidaat, maar krijgen het financiële plaatje voorlopig niet rond. Organisatorisch en qua veiligheid zit het wel al helemaal goed."

"We blijven volop verder zoeken, want het zou uniek zijn om het WK rally naar België te halen! Er is voorlopig geen deadline gecommuniceerd, maar het kan natuurlijk niet meer zo lang gerekt worden. En door corona blijft alles toch wat onzeker, wie weet verandert er nog wat aan die aangepaste kalender."