Oeps: André Hazes jr. weet niet wie Eddy Merckx is

Wie dacht dat Eddy Merckx werelderfgoed was, heeft het misschien mis. Bij de jonge generaties Nederlanders lijkt onze Belgische wielerheld alvast niet meer zo bekend. Of toch als we André Hazes jr. moeten geloven. De zanger moest in Vive la Vie toegeven dat hij zelfs nog nooit van Eddy Merckx gehoord had.