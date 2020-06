Nog meer goed nieuws voor Julie Vanloo: Zaragoza is haar nieuwe club

Zaragoza stond op de negende plek toen de competitie ook in Spanje werd stopgezet.

"Maar de club is nu overgenomen door een nieuwe, grote sponsor, die geld én veel ambitie meebrengt", vertelt Vanloo, die voor 1 seizoen tekende.

De Oostendse is intussen een echte globetrotter, maar in Spanje speelde ze nog niet. "Ik kijk wel heel veel basketbal en weet zo dat het een heel snelle competitie is en dat ligt me wel."

Vanloo speelde vorig seizoen eerst in Australië, bij Townsville Fire. Na afloop van de competitie down-under trok ze naar haar ex-club Lulea in Zweden. Maar ook daar werd de competitie vroegtijdig stopgezet, waardoor haar comeback wel heel kort was.

"Ik wou wel in Zweden blijven, maar door de coronacrisis zijn de budgetten daar geslonken. En via mijn nieuwe manager belandde ik dan bij Zaragoza, waar het budget dubbel zo groot is als bij Lulea."

Komend seizoen wordt extra belangrijk voor Vanloo met het oog op de Olympische Spelen. Nadat bondscoach Philip Mestdagh haar links liet liggen voor het olympisch kwalificatietoernooi in haar eigen Oostende, zit Vanloo weer in de selectie voor de zomerstage volgende maand. Van 6 tot 18 juli trainen de Cats dan in Kortrijk, Wilrijk en Louvain-la-Neuve.