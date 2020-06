Nauwelijks een bal geraakt, maar "Mexicaanse Messi" schrijft al geschiedenis

De reden waarom over Luka Romero druk gesproken wordt in Spanje is simpel. De jonge speler van Mallorca brak gisteren een record dat meer dan 80 jaar standhield. Op 31 december 1939 was Francisco Bao Rodriguez "Sanson" 15 jaar en 255 dagen oud toen hij debuteerde op het hoogste niveau voor Celta de Vigo. Romero was woensdag 15 jaar en 219 dagen. 36 dagen jonger en meteen de jongste debutant in La Liga. Hij werd geboren op 18 november 2004, 33 dagen nadat Messi voor Barcelona debuteerde.

Mexicaanse Messi omdat de Argentijnse Messi al bestaat

De naam is gevallen. Lionel Messi. De Argentijn heeft onbedoeld al heel wat jonge talenten gekraakt. Niet persoonlijk, maar door de lat der verwachtingen ongelooflijk hoog te leggen. Zelf debuteerde de ster van Barcelona in La Liga toen hij 17 jaar, 3 maanden en 22 dagen oud was. Wie op jonge leeftijd buitengewoon veel talent toont, krijgt wel vaker het Messi-etiket opgekleefd. Dat lot is ook Luka Romero beschoren. Sinds woensdag kent heel Europa zijn bijnaam "Mexicaanse Messi". Los van het feit dat zo'n etiket meestal meer een vloek dan een zegen is, is het in het geval van Luka Romero ook een grappig etiket. De ouders van Luka Romero zijn namelijk allebei Argentijns en Luka koos voorlopig voor de U17 van Argentinië. Eigenlijk zou Luka Remero dus de "Argentijnse Messi" genoemd moeten worden. Maar u ziet het probleem. Die bestaat al.

Waar komt de vergelijking vandaan?