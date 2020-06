VIDEO: Bruno Soriano krijgt staande ovatie na 1e wedstrijd in 3 jaar vol blessures

Na een periode vol blessureleed mocht Bruno Soriano tegen Sevilla 2 minuten voor tijd eindelijk nog eens het veld betreden tijdens een match.



De Spaanse middenvelder slikte wel nog een gele kaart, maar was na afloop vooral in de wolken dat hij voor het eerst in 3 jaar nog eens mocht spelen.

"Ik weet niet goed wat ik moet zeggen", reageerde Soriano. "Ik dacht dat ik er beter mee kon stoppen. Ik heb dan toch verschillende keren geprobeerd om terug te keren."

"Dat ik weer kan spelen, maakt mij en alle mensen die me geholpen hebben enorm gelukkig."