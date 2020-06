Klopp: "In het begin vreesde ik dat corona ons de titel zou kosten"

De Premier League werd in maart stilgelegd, toen de club van Divock Origi nog 2 zeges op 9 wedstrijden nodig had om een 1e titel in 30 jaar te winnen.

"Ik maakte me ongerust toen mensen begonnen te opperen om dit seizoen nietig te laten verklaren", erkende Klopp. "Dat voelde ik zelfs fysiek. Dat zou hard geweest zijn. Maar toen dat niet langer op tafel lag, voelde ik me redelijk opgelucht."

Als Liverpool zijn volgende 2 wedstrijden wint, zondag de derby bij Everton en woensdag thuis tegen Crystal Palace, dan behaalt de club zijn 19e titel, ongeacht het resultaat van eerste achtervolger Manchester City maandag tegen Burnley.

Als City die partij verliest, dan is Liverpool kampioen met een overwinning tegen Everton, maar daar wil de stadsgenoot maar al te graag niet aan meewerken.

Klopp kijkt er vol vertrouwen naar uit: "We moeten er vol voor gaan en 100 procent gedisciplineerd zijn. We moeten blij zijn dat we weer voetballen én hongerig zijn voor, tijdens en na de match."