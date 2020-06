Chelsea plukt aanvaller Timo Werner weg bij Leipzig

De transfer van Timo Werner hing al een poosje in de lucht, maar is nu dus officieel. Volgens de Britse pers betaalt Chelsea aan Leipzig de afkoopsom die in Werners contract vastgelegd is, namelijk 50 miljoen euro.

De Duitse international, opgeleid bij Stuttgart, verdedigde 4 seizoenen de kleuren van Leipzig. In 157 wedstrijden voor de club was hij goed voor 93 doelpunten en 40 assists.

"Ik ben heel blij met deze transfer", zegt de 24-jarige spits in een eerste korte reactie. "Ik kijk ernaar uit om op Stamford Bridge te spelen. Ik ben heel trots dat ik voor deze prachtige club mag spelen. De toekomst oogt mooi hier."

Werner is al de tweede topaankoop voor Chelsea met het oog op volgend seizoen. De club van coach Frank Lampard maakte in februari ook al de komst van Ajax-goudhaantje Hakim Ziyech bekend. Met die transfer zou zo'n 40 miljoen euro gemoeid zijn.