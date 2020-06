Kogel is door de kerk: Dries Mertens blijft grote liefde Napoli langer trouw

Die contractverlenging is nu dus officieel: Mertens blijft tot 2022 bij de club van zijn hart. "Ik ben blij dat we nog lang kunnen samenblijven", laat Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis weten.

Dries Mertens, sinds afgelopen weekend de topschutter aller tijden van Napoli , was bezig aan zijn laatste contractjaar in de stad die hem als "Ciro" geadopteerd heeft en waar hij zich de voorbije jaren voor altijd in de harten van de Napoli-fans gevoetbald heeft.

Dries Mertens zelf postte een emotioneel filmpje op Twitter, een ode aan de stad en de club. "Napoli, ik kan het nog altijd niet geloven. Jullie hebben me vanaf mijn eerste dag met open armen ontvangen", klinkt het.



"Jullie hebben me fantastische dingen geleerd en ik heb hier geweldige mensen leren kennen. Mijn familie en ik hebben ons hier meteen thuis gevoeld. Het enige wat ik daarvoor kon terugdoen, is doelpunten maken. Veel doelpunten."



"Mensen die niet verliefd zijn op Napoli kennen de stad niet zoals ik ze ken. Die liefde is voor eeuwig. Tot mijn laatste dag zal ik hier alles blijven geven, om geschiedenis te schrijven bij deze club en in deze stad. Topschutter aller tijden, ik. Wie had dat gedacht toen ik hier tekende?Ons verhaal is nog niet afgelopen. Dries "Ciro" Mertens groet jullie."