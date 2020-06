World Athletics gunt Rusland geen uitstel van betaling

Als RusAF niet binnen de deadline betaalt, wordt het quotum van tien Russische atleten die gemachtigd zijn om onder neutrale vlag te lopen, opgeschort.

"We bevestigen dat we het verzoek van RusAF hebben ontvangen", verklaarde woordvoerster Nicole Jeffery. "We hebben hen geantwoord dat de sancties niet worden gewijzigd. De betalingstermijn is 1 juli 2020."

Edoeard Bezoeglov, vicevoorzitter van de Russische federatie, verklaarde zondag dat "het momenteel moeilijk is om dit bedrag te betalen". "We hebben dat geld gewoon niet", zei hij begin deze maand al.

Sindsdien hebben heel wat Russische topatleten hun federatie opgeroepen om de boete toch te vereffenen. Zij vrezen de Olympische Spelen in Tokio te zullen missen.

In november 2019 besliste World Athletics om de herintegratieprocedure van de Russische atletiekbond te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lisenko. Die veroverde onder neutrale vlag in 2017 zilver op het WK in Londen en in 2018 goud op het WK indoor in Birmingham.

De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde World Athletics de zwaarste sanctie te overwegen - uitsluiting van de Russische federatie - maar World Athletics besloot de Russen nog één kans te geven.

Midden maart besliste de federatie dat nog maximaal tien Russische atleten onder neutrale vlag mogen deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio. Rusland werd bovendien een boete van 10 miljoen dollar opgelegd. De helft daarvan is te betalen voor 1 juli, de andere helft is voorwaardelijk.