Ook WNBA heeft opstartplan klaar: Meesseman en co kamperen in Florida

Met Emma Meesseman en Julie Allemand zouden twee Belgian Cats dit seizoen deelnemen aan de WNBA, maar door de coronacrisis was er lange tijd onduidelijkheid wanneer het seizoen van start zou kunnen gaan.

Meesseman, vorig seizoen kampioen met de Mystics, en Allemand hebben nu eindelijk een richtdatum, of toch min of meer.

De WNBA meldt dat de ploegen zich begin juli zouden melden in Florida, waar een thuisbasis gecreëerd zal worden.

Na een stageperiode zou het seizoen dan eind juli moeten aanvatten. 24 juli is de voorlopige richtdatum voor de 12 teams.

In het format is plaats voor een reguliere competitie van 22 speeldagen, gevolgd door de gebruikelijke play-offs. De matchen worden zonder publiek gespeeld.

Een volledig akkoord is er nog niet, bijvoorbeeld over het salaris en over de formule van de play-offs. Die punten en komma's moeten nog worden gezet.