Kalendermanager: "Geen club wil Club Brugge of Anderlecht thuis in augustus"

Wat was de conclusie? "Club Brugge en Anderlecht komen bij iedere club tevoorschijn." Toch zal natuurlijk iemand tegen die clubs moeten spelen. Daarop heeft Van Brantegem geanticipeerd: "Wij hebben 3 clubs gevraagd, maar hebben daarbij gezegd dat we garanderen dat ze tegen 2 van die 3 clubs niet uitkomen in augustus."

Van Brantegem legt nog eens de beweegreden van de maatregel uit : "De bedoeling was om de clubs een beetje te beschermen tegen de Covid-maatregelen die getroffen zijn, met wellicht wedstrijden zonder publiek in augustus. Zo zou de last niet door 1 bepaalde club gedragen worden, maar proberen we die gelijkmatig te verdelen."

"Extra moeilijk: Europese voorrondes tot oktober en Ronde in oktober"

Hoe gaat hij daarmee aan de slag? "Een kalender opmaken is niet zomaar even simpel een loting organiseren van wie wat in de eerste 4 speeldagen. Dat lukt al lang niet meer."

Van Brantegem maakt gebruik van een computerprogramma: "Gemaakt door een spin-off van de KU Leuven en de UGent. We kijken naar miljarden kalenders en daaruit worden de beste genomen."

"Binnen die beste kalenders gaan we na welke kalender het meest voldoet aan alle eisen van de lokale overheden én we kijken ook naar het sportieve evenwicht. We bekijken ook of die altijd kan gerealiseerd worden als clubs doorstoten in Europa na Nieuwjaar."

Zo komt men tot geen eenvoudige puzzel, al heeft Van Brantegem wel wat ervaring daarin ondertussen: "Het is dit jaar een beetje te vergelijken met vorig jaar, toen we ook niet wisten wie de 16e club was (door de BAS-matchfixingzaak rond KV Mechelen, red). Dat is nu ook het geval (door de BAS-zaak van degradant Waasland-Beveren, red)."

De kalendermanager botst wel op 2 bijkomende moeilijkheden: "Normaal zijn de voorrondes van Europa in principe in augustus, die duren nu tot en met oktober. En bovendien zijn de Ronde en Parijs-Roubaix verhuisd van april naar oktober. Dat komt er ook nog eens bij."

Het is bijna niet mogelijk om iedereen tevreden te stellen: "Daarom hebben we ook gezegd dat niet elke wens gerespecteerd zal worden. Dat er al eens iemand ongelukkig zal zijn, is wel duidelijk, maar dat hebben we altijd aangegeven." (lees voort onder foto)