Guillaume Gillet: "Montanier kijkt niet naar namen: wie in vorm is, speelt"

"Hij is ook een trainer die kansen geeft aan de jeugd. Bij Lens aarzelde hij niet om jongeren uit de jeugdopleiding te integreren in de ploeg. Veel spelers hebben hun debuut gemaakt onder hem. Montanier is een trainer die niet naar namen kijkt: wie in vorm is, speelt."

"Bij Lens heeft hij uitstekend werk geleverd, ook al werd hij nog voor het einde van het seizoen ontslagen. Ik ben er nochtans zeker van dat hij ons naar de Ligue 1 had kunnen loodsen. De cijfers spreken in zijn voordeel."

"Philippe Montanier werkt heel professioneel en is bezeten door zijn vak", vertelt Guillaume Gillet. "Als trainer heeft hij een heel hechte band met zijn spelers en waakt hij over een goeie sfeer binnen de ploeg. Dat vindt hij zeer belangrijk."

Bij Standard krijgt de Fransman de moeilijke taak om publiekslieveling Michel Preud'homme op te volgen. "Hij is in Spanje 4e geworden met Socieded en heeft onder meer gewerkt in Engeland en bij Rennes. En zelfs bij Lens was er veel druk. Met die verwachtingen zal hij dus wel omkunnen", verwacht Gillet.

"Montanier heeft genoeg ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat hij de kwaliteiten heeft om te slagen bij Standard."

"Of hij me mag bellen? Het klopt dat ik zonder club zit. Dat is een vervelende situatie, maar ik heb nog wat tijd. Ik zou verrast zijn mocht Montanier me contacteren, maar waarom niet? (lacht)."