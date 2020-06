Grote financiële problemen voor Premier League-clubs: "Het model deugt niet"

De Spurs kondigden vorige week aan te profiteren van een overheidsprogramma dat bedrijven steunt in de coronacrisis om zo 197 miljoen euro te lenen bij de Bank of England. Enkel zo kon hun budget in evenwicht gehouden worden.

En toch is er een probleem. De huidige competitieleider Liverpool liet vorig seizoen een verlies van 125 miljoen euro noteren. Chelsea zat aan 108 miljoen euro verlies. Zelfs voor de beste student in de klas, Tottenham, met een winst van 77 miljoen euro, ziet de toekomst er somber uit.

"Economisch model van het Engels voetbal deugt niet"

"De coronacrisis is niet de oorzaak van de financiële problemen in de Premier League", is de verrassende uitleg van de financiële specialisten. "Het heeft de problemen enkel versneld. De tendens op langere termijn was al langer negatief. Het economische model van het Engels voetbal deugt niet."

De grootste problemen zijn de enorme afhankelijkheid van de tv-rechten, de veel te hoge salariskosten en het onvermogen om financiële ontwikkelingen correct te identificeren en daarop te anticiperen.

De salarismassa in de Premier League bedraagt in totaal 3,5 miljard euro, oftewel 60 procent van de gemiddelde omzet. Bij de meeste Premier League-clubs is dit echter meer dan 70 procent, een cijfer dat door de UEFA als absoluut maximum wordt beschouwd. Teams als Bournemouth, Leicester en Everton komen zelfs aan 85 procent.

En de financiële problemen lijken door de coronacrisis dit seizoen nog veel groter te zullen worden. De clubs moeten immers 371 miljoen euro terugbetalen aan de rechtenhouders omdat de competitie met vertraging wordt afgewerkt. Daar komen nog eens de verliezen van ticketverkoop bij. Die worden geschat op 153 miljoen euro.