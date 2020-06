Leye aan Preud'homme: "Het was een mirakel om je laatste assistent te zijn"

Mbaye Leye maakte als aanvaller kennis met Preud'homme bij AA Gent en Standard. In 2019 hing de Senegalees zijn voetbalschoenen aan de haak en mocht hij de kneepjes van het trainersvak leren van Preud'homme in Luik. Dat de hoofdcoach nu afzwaait, verdiende dan ook een mooi afscheidswoordje van zijn T2.

“In de voetbalwereld is het heel makkelijk om met de vinger te wijzen, iemands imago te beschadigen of om zich als iemand anders voor te doen”, schrijft Leye op Instagram. “Het was een zegen om jou als coach te hebben en het was een mirakel om je laatste assistent te mogen zijn, omdat de lijst met kandidaten zo lang was."

"Jouw carrière en palmares zijn een antwoord op iedereen die het heeft aangedurfd jou te bekampen. Jouw doorzettingsvermogen, wil om kennis te delen, obsessie om goed werk te leveren, focus op de details... maken van jou de grote ‘MPH’.”

Standard moet nog op zoek naar een opvolger voor Preud’homme. Op 12 juni worden de spelers op de club verwacht voor hun fysieke testen, de trainingen beginnen op 15 juni.