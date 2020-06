Het sportieve plan van Anderlecht? "We zullen geen gekke transfers doen"

"Het klinkt misschien vreemd, maar de coronacrisis is voor Anderlecht misschien niet eens op zo'n slecht moment gekomen", sneed commentator Peter Vandenbempt in De Tribune aan.

"Met wat meeval meer punten, maar dan zou deze revolutie er misschien niet geweest zijn"

Karel Van Eetvelt: "Als we over 10 jaar terugkijken op deze periode, dan zal men misschien zeggen dat de voorbije twee seizoenen louterend zijn geweest voor Anderlecht. Waren ze er niet geweest, dan was Anderlecht nooit weer een grote club geworden, zegt men hopelijk. Daar trekken we ons voor een stuk aan op."

"Je kon ook zeggen dat Anderlecht met wat meeval 10 punten meer had behaald, maar dan zou deze revolutie misschien nooit ingezet geweest zijn en dan was het op lange termijn geen goeie zaak geweest."

"Maar de pech die het project van Vincent Kompany gehad heeft, was dat de resultaten veel te slecht waren. De tevredenheid ebt dan weg en dan wordt de spelstijl ondermijnd. Dat is het tragische geweest."

"Je zag in de eerste weken van dit seizoen voetbal dat door de supporters van Anderlecht geapprecieerd werd. Ze verloren of speelden gelijk, maar de fans waren gewoon tevreden. Ze zagen nog eens voetbal", herinnert Peter Vandenbempt zich.

Karel Van Eetvelt weet wat paars-wit te doen staat: de harten van de supporters weer veroveren, want zij blijven al jaren op hun honger zitten. "De onvrede bij de fans was terecht."

Als we over 10 jaar terugkijken op deze periode, dan zal men misschien zeggen dat de voorbije twee seizoenen louterend zijn geweest voor Anderlecht.

"We zullen geen gekke transfers doen"

De stijl van het huis moet terugkeren, vindt Karel Van Eetvelt. Daar zijn natuurlijk ook goeie spelers voor nodig. Zijn die er al? Wat zal Anderlecht met andere woorden ondernemen op de transfermarkt? En wat met het legertje verhuurde spelers dat terugkeert?

"Hoeveel het er waren? Te veel", antwoordt Karel Van Eetvelt zeer duidelijk over het aantal huurlingen. "Vincent heeft me maandagochtend een lijst getoond van wie er was toen hij hier teruggekeerd is. Ik zal het cijfer niet noemen, maar het aantal was indrukwekkend. Meer dan 50 spelers? Inderdaad."

"Normaal stel je een dubbele squad op: 24 à 26 spelers. De rest zijn jeugdspelers die kansen krijgen op het moment dat het kan. Dat is de manier waarop Anderlecht zal blijven werken. We zullen geen gekke transfers doen."

"Vandaag is onze eerste bekommernis om de doorgebroken jeugdspelers langer aan ons te binden. We moeten ervoor zorgen dat we niet gedwongen worden om hen te verkopen om inkomsten te genereren. Dat zou het geval zijn als we nu niet geschakeld hadden. Nu kunnen we door met een deel van deze spelers."

En wat met het stadion, tot slot? Wordt daar nog aan gesleuteld of aan gedacht? "Na 10 jaar gesukkel hebben we een nieuwe grasmat aangelegd. Verzorgd voetbal moet je op een verzorgd terrein kunnen spelen. Het stadion is niet onze topprioriteit voor het komende jaar. Maar in de toekomst zullen we daar naar kijken."