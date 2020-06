Duitser Blessin is nieuwe coach van KV Oostende: "Sta voor offensief voetbal"

Alexander Blessin verdedigde als voetballer de kleuren van een hele waslijst aan teams en koos na zijn actieve carrière voor een job als coach. Sinds 2012 was hij aan de slag als jeugdtrainer bij RB Leipzig. Zijn job als coach van KV Oostende wordt voor de 47-jarige Duitser zijn eerste avontuur als hoodtrainer.

"Ik ben heel dankbaar voor deze kans", zegt Blessin op de website van KVO. "De club verwacht aanvallend voetbal met veel jonge spelers. Dat is wat ik de voorbije 8 seizoenen altijd gedaan heb."

"Ik kan niet wachten om te starten met deze nieuwe uitdaging. Ik kreeg al de kans om een kijkje te nemen in de stad en in het stadion en ik ben erg gecharmeerd. Een compact, knus stadion vlak aan de zee in de sterke, Belgische competitie. Ik kijk al uit naar de competitiestart.”