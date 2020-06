31-jarige Gauthier Ganaye is nieuwe sterke man bij KV Oostende

Gauthier Ganaye was tot voor kort voorzitter van de Franse subtopper Nice en eerder was hij CEO bij Barnsley, niet toevallig 2 andere clubs in de portefeuille van de Amerikaanse investeringsgroep PMG.

Bij Oostende wordt Ganaye officieel "executive president". Daarnaast wordt hij ook aandeelhouder van de club. "Ik besef dat we de komende weken veel werk hebben en daarom moeten alle neuzen binnen de club in dezelfde richting staan. We zullen er alles aan doen om de club weer succesvol te maken", zegt de amper 31-jarige Ganaye.

Paul Conway, de voorzitter van de Raad van Bestuur en mede-eigenaar van de club, heeft veel vertrouwen in Ganaye. "We werkten eerder al met succes samen bij Barnsley en Nice. Gauthier zal zorgen voor een dynamisch leiderschap, aangevuld met een pak ervaring in de internationale voetbalwereld."

"Gauthier zal in eerste instantie instaan voor de omvorming van de selectie in een jonge, aanvallend ingestelde ploeg en voor de uitbreiding van partnerships met bestaande en nieuwe sponsors. Daarnaast is het ook de bedoeling om de supportersbeleving te verbeteren."