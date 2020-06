Nieuwe STVV-trainer Kevin Muscat: "De top 8 is geen doel op zich"

Stap voorwaarts

Dat Kevin Muscat coach van STVV zou worden, was al maanden een publiek geheim. Nu Milos Kostic bedankt is voor de korte dienst van 8 matchen, kan de Australiër zelf op de voorgrond treden. “Ik heb de voorbije zes maanden natuurlijk veel geleerd door van aan de zijlijn toe te kijken. Nu kan ik mijn eigen accenten leggen. Ik kijk er geweldig naar uit", vertelde de nieuwe T1 tijdens een voorstelling via Zoom. "Uiteraard is coach worden in Europa een stap voorwaarts. Als Australische speler ben ik destijds naar Engeland (onder meer Crystal Palace, Wolverhampton en Milwall) getrokken om mijn carrière te zien evolueren. Dat is nu ook de bedoeling als trainer.“

Winnen maar vooral presteren

Muscat werkte 6 jaar als coach bij het Australische Melbourne Victory. Hij behaalde er twee titels en mocht vier keer deelnemen aan de Aziatische Champions League. Bij STVV moet hij niet meteen aan bekers en titels denken, maar hij wil ook geen meeloper zijn. “Uiteraard wil elke coach volgend seizoen graag de top 8 (nieuwe formule) halen, maar daar ben ik nu niet mee bezig. Ik wil eerst goede prestaties zien, dan volgen hopelijk de resultaten. Het dagelijkse werk zal de toekomst van het klassement bepalen. Ja, natuurlijk ben ik een winnaar, maar die top 8 is geen doel op zich.” In welke tactische formatie hij STVV zal moeten laten spelen, laat hij nog in het midden, maar het zal niet zoveel verschillen van het tactisch bord onder Kostic. “Ik begrijp dat iedereen graag het tactisch plan wil zien, maar voor mij is de stijl van spelen belangrijker. Mijn linksback kan soms linksbuiten zijn en soms mijn vijfde verdediger. Maar in principe is een viermansdefensie en een ruit op het middenveld wel de basis. Dat we zullen aanvallen en we met agressieve energie om vooruit te voetballen het veld zullen opkomen, is duidelijk.“

Lange voorbereiding

De nieuwe trainer van STVV begint maandag met de trainingsarbeid. Pas 9 weken later start de competitie. Muscat, die nog wacht op wie zijn assistenten worden, zal de voorbereiding dan ook in 2 delen splitsen. ”De eerste 14 dagen zullen we vooral op het mentale werken. Hoe voelen de spelers zich? Hoe hebben ze de voorbije maanden fysiek en mentaal beleefd?" "We gaan als het ware hun lichaam opnieuw opbouwen, de spieren zachtjes aanspreken. Na een korte pauze zullen we dan met de fysieke voorbereiding beginnen.”

4 à 5 transfers

Ook de transfermarkt zal nog wel een issue worden. Alle ploegen zullen gevolgen van corona ondervinden en de mercato zal misschien pas diep in de herfst kunnen worden gesloten. STVV zal dan allicht ook afwachten wat de markt te bieden heeft en welke spelers vrijkomen. Over hoe STVV zich zal versterken, schuift Muscat de hete aardappel door naar sportief directeur André Pinto. “Er zijn de voorbije tijd zeker heel wat spelers vertrokken en over de mogelijke terugkeer van enkele huurlingen (Bushiri, Colidio, Sousa) kan ik nog niet veel zeggen. Maar we gaan niet zoveel transfers doen als vorig jaar. Toen moesten we een nieuwe ploeg bouwen. Heel wat van die jongens hebben nu een bepaald niveau bereikt dat we nog willen optrekken.” “We beseffen wel dat de versterkingen er meteen zullen moeten staan en spelers niet in functie van de langere termijn gaan gekocht of gehuurd worden. Maar met 4 of 5 nieuwe spelers moeten we klaar zijn”, zo besluit Pinto.