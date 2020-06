Muscat is nieuwe STVV-coach, Kostic hield enkel stoel warm: "Plan van Japanners"

"Informatie losweken van de Japanse eigenaars van STVV is niet eenvoudig maar niet communiceren heeft natuurlijk ook een betekenis. Als Kostic de ideale man zou geweest zijn, was er geen reden om zijn contract niet te verlengen en dat bericht al vroeger de wereld in te sturen."

STVV maakte vandaag bekend dat Milos Kostic volgend seizoen niet meer aan het roer staat. Stef Wijnants is niet verrast door het nieuws. "Die beslissing zat er al een hele tijd aan te komen. Het was gewoon wachten tot de club het officieel zou melden en dat is nu gebeurd."

"Kostic was interimaris voor Australiër Muscat"

"In allerijl heeft STVV toen gezocht naar een interimaris en dat is dus Kostic geworden. Nu het diploma van Muscat wel aanvaard is, zal hij zelf de directe sportieve baas worden van de spelers. Aan het einde van de week zal hij normaal voor het eerst als coach van STVV spreken. ”

Wijnants: "Het is nooit de bedoeling geweest dat Kostic trainer zou worden van STVV. Na Brys mocht Hayen het dus overnemen en er is toen even getwijfeld om met hem voort te gaan. De intrede van Hayen ging immers gepaard met een sensationele zege op het veld van Genk en daar waren zelfs de Japanners niet ongevoelig voor."

STVV begon het seizoen met Marc Brys als coach, maar de verhoudingen tussen de succestrainer en het Japanse bestuur liepen al in de voorbereiding spaak. Brys werd in november ontslagen. Assistent Nicky Hayen nam even over en rond de jaarwissel kwam plots Milos Kostic op de proppen.

"Het was op stage duidelijk wie touwtjes in handen had"

Kostic had zich natuurlijk ook onmisbaar kunnen maken als de resultaten van STVV onder zijn hoede goed of beter waren geweest. Met 10 punten uit 8 matchen heeft hij STVV uit de degradatiezone gehouden, maar de Japanse bazen legden de lat blijkbaar hoger.

Wijnants: "Daar heeft het niets mee te maken. Muscat was aangetrokken om trainer te worden en dat kan nu. Overigens begon Kostic bijzonder goed met 3 zeges in 4 wedstrijden, waardoor STVV eind januari definitief gered was. Kostic was best een aimabele man die goed zijn streng kon trekken, maar hoe groot zijn invloed was is nooit duidelijk geweest."

"Op de winterstage in Spanje coachte hij bijvoorbeeld wel in de oefenmatchen, maar achter de bank zat toen Muscat het ene advies na het andere te geven. Daar was al duidelijk wie de touwtjes in handen had. Daarna heb ik dat wel veel minder gezien, maar het moet voor Kostic niet simpel zijn geweest dat er steeds over zijn schouders werd meegekeken."