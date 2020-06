"De F1 kan niet zonder Spa-Francorchamps, zelfs niet in moeilijke jaren"

In Spa-Francorchamps wisten ze al langer dat het licht op groen zou springen, maar vandaag volgde de officiële bevestiging: op 30 augustus zijn de F1-bolides aan zet op Belgisch grondgebied.

"Dit is een belangrijk moment", zegt Melchior Wathelet, voorzitter van het circuit, aan onze redactie.

"Het is niet te vergelijken met deze crisis, maar voor deze sport en voor ons circuit is het een stap in de goeie richting."

"Dit toont hoe belangrijk Spa is voor de F1. Spa zonder F1 is minder aantrekkelijk en F1 zonder Spa kan niet, zelfs niet in moeilijke jaren. We hebben ons contract ook verlengd tot 2022. Dat toont het vertrouwen."

"We voelden ons bovendien ook altijd gesteund door de autoriteiten. We hebben een evenwicht gevonden tussen het organiseren van een GP en dat doen op een veilige manier."

"Er zal gewerkt worden met bubbels, kleinere teams, testen, hygiëne, minder contacten, ... Ik schat dat slechts ongeveer 2.000 mensen aanwezig zullen zijn."