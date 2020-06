La Liga kan aftrapuren aanpassen bij hitte

Er staan nog 11 speeldagen op het programma in Spanje. De bedoeling is dat die tussen 11 juni en 19 juli worden afgewerkt, gisteren raakte het schema van de opstart bekend. De spelersvakbond AFE uitte evenwel al zijn bezorgdheid over voetballen bij te hoge temperaturen nu het seizoen verlengd is door de coronacrisis.



La Liga neemt echter maatregelen om de gezondheid van de spelers te beschermen. Zo staat op de speelkalender naast elke wedstrijd de verwachte temperatuur en het historische gemiddelde.

Vooral de wedstrijden die om 13u voorzien zijn baren zorgen. "We zien dat het weer in het eerstkomende competitieweekend eerder koel zal zijn. Bijgevolg hebben we wedstrijden om 13u geprogrammeerd", stelt Tebas.

"Als het weer verandert en het kwik stijgt, zullen we zo'n wedstrijd verschuiven naar 17u. Wedstrijden om 13u zijn belangrijk voor onze partners in het buitenland."