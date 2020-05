Ronald Koeman na hartoperatie: "Afspraak cardioloog was verzet vanwege coronacrisis"

Begin deze maand moest Ronald Koeman met spoed geopereerd worden aan zijn hart. "In de familie Koeman zijn vaker hartproblemen voorgekomen. Daarom had ik op 19 maart een afspraak gemaakt. Die ging niet door vanwege corona. Ja, met de nodige gevolgen", doet hij zijn verhaal op de televisiezender RTL4. "Nu vraag ik mij af hoeveel mensen nu niet meer leven van wie ook zo'n afspraak is uitgesteld."

Koeman was gaan fietsen. "Misschien was 96 kilometer iets te ver. Ik kwam kapot thuis, kreeg pijn op de borst, werd helemaal wit en begon te zweten. Ik dacht: dit is niet goed. Het was kwart voor vier, om iets na half vijf werd ik al geholpen in het ziekenhuis."

De bondscoach van Oranje zei de hele tijd "bij" te zijn geweest. "In de ziekenwagen, maar ook in het ziekenhuis. Ik kon op een scherm zien wat ze aan het doen waren."

"Ik voel me weer goed, we gaan vrolijk voort. Achteraf realiseer ik me natuurlijk wel dat ik geluk heb gehad."