Italië Europees kampioen voetbal! Op de PlayStation toch

Het voorbije weekend zaten de beste e-sporters achter hun console voor een PES 2020-toernooi. Inzet: de Europese voetbaltitel.

AlonsoGrayfox, Naples17x, Nicaldan en Genoa_Npk02 hadden de controllers van Italië vast en dat deden ze met verve. In de kwalificaties verloren ze maar één match (3-0 van Montenegro), daarna waren ze ongenaakbaar.



Enkel Servië kon Italië verontrusten. In de groepsfase wonnen ze maar nipt (6-5), in de finale was het verschil iets ruimer (3-1). Na 5 spelletjes kroonden de e-Azzurri zich tot Europees kampioen.



België haalde het eindtoernooi niet. De e-Duivels strandden op de 3e plaats in een poule met Frankrijk, Kroatië, Armenië, Tsjechië en Cyprus.



Nederland speelde wel de grote finales. In de kwartfinales moesten ze zich gewonnen geven tegen Roemenië (2-1).