Engelse voetbalbond zet vrouwencompetitie stop, maar Wullaert nog geen kampioen

In de Super League - het equivalent van de Premier League - moesten dit seizoen nog 45 wedstrijden worden gespeeld. Red Flame Tessa Wullaert stond toen met Manchester City aan de leiding, met één punt voorsprong op Chelsea en vier op Arsenal, maar wel met een match meer gespeeld.

Door de coronacrisis heeft de Engelse voetbalbond (FA) nu beslist om het seizoen definitief te staken in de hoogste twee afdelingen van het vrouwenvoetbal. Over de titels in de Women's Super League en het Women's Championship is nog geen beslissing genomen en ook over eventuele promotie en degradatie moet nog een oordeel worden geveld.

"We hebben deze beslissing genomen in het belang van het vrouwenvoetbal, nadat we heel veel respons gekregen hadden van de clubs", klinkt het bij de FA.

"Nu kunnen alle betrokken partijen zich gaan richten op het komende seizoen. Het welzijn van de clubs en spelers zal onze belangrijkste zorg blijven. Daarnaast gaan we een grondig onderzoek doen naar de logistieke, operationele en financiële uitdagingen waarmee het voetbal wordt geconfronteerd."