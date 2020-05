Rode Duivels onder Martinez: Mertens speelt bijna altijd, Lukaku scoort bijna altijd, de ploeg wint bijna altijd

43 interlands: 34 zeges, 6 draws en 3 nederlagen

Onder Roberto Martinez heeft de nationale ploeg klinkende resultaten kunnen neerleggen, met de 3e plaats op de Wereldbeker in Rusland als voorlopig hoogtepunt. In totaal speelden de Rode Duivels al 43 wedstrijden met Martinez als bondscoach: 34 keer wonnen ze, 6 keer deelden ze de punten en 3 keer stapten ze als verliezer van het terrein. België liep het puntenverlies vooral in vriendschappelijke wedstrijden op. Slechts 2 keer was het ernstig: in de halve finales van het WK tegen Frankrijk (1-0) en in de Nations League op bezoek bij Zwitserland (5-2). De Rode Duivels liepen er de eindronde van het nieuwe toernooi mis.

Juli 2018: de Rode Duivels sluiten het WK in Rusland als 3e af.

België met bondscoach Roberto Martinez gewonnen gelijk verloren 06/09/16: Cyp - Bel 0-3 (WK-voo.) 09/11/16: Ned - Bel 1-1 (vriend) 01/09/16: Bel - Spa 0-2 (vriend) 07/10/16: Bel - BHe 4-0 (WK-voor) 25/03/17: Bel - Gri 1-1 (vriend) 10/07/18: Fra - Bel 0-1 (WK) 10/10/16: Gib - Bel 0-6 (WK-voor) 28/03/17: Rus - Bel 3-3 (vriend) 18/11/18: Zwi - Bel 5-2 (Nations) 13/11/16: Bel - Est 8-1 (WK-voor) 10/11/17: Bel - Mex (vriend) 05/06/17: Bel - Tsj 2-1 (vriend) * 02/06/18: Bel - Por 0-0 (vriend) 09/06/17: Est - Bel 0-2 (WK-voor) 16/10/18: Bel - Ned 1-1 (vriend) 31/08/17: Bel - Gib 9-0 (WK-voor) 03/09/17: Gri - Bel 1-2 (WK-voor) 07/10/17: BHe - Bel 3-4 (WK-voor) 10/10/17: Bel - Cyp 4-0 (WK-voor) 10/11/17: Bel - Jap 1-0 (vriend) 27/03/18: Bel - SAr 4-0 (vriend) 06/06/18: Bel - Egy 3-0 (vriend) 11/06/18: Bel - CRi 4-1 (vriend) 18/06/18: Bel - Pan 3-0 (WK) 23/06/18: Bel - Tun 5-2 (WK) 28/06/18: Eng - Bel 0-1 (WK) 02/07/18: Bel - Jap 3-2 (WK) 06/07/18: Bra - Bel 1-2 (WK) 14/07/18: Bel - Eng 2-0 (WK) 07/09/18: Bel - Sch 4-0 (vriend) 11/09/18: IJs - Bel 0-3 (Nations) 12/10/18: Bel - Zwi 2-1 (Nations) 15/11/18: Bel - IJs 2-0 (Nations) 21/03/19: Bel - Rus 3-1 (EK-voor) 24/03/19: Cyp - Bel 0-2 (EK-voor) 08/06/19: Bel - Kaz 3-0 (EK-voor) 11/06/19: Bel - Sch 3-0 (EK-voor) 06/09/19: SMa - Bel 0-4 (EK-voor) 09/09/19: Sch - Bel 0-4 (EK-voor) 10/10/19: Bel - SMa 9-0 (EK-voor) 13/10/19: Kaz - Bel 0-2 (EK-voor) 16/11/19: Rus - Bel 1-4 (EK-voor) 19/11/19: Bel - Cyp 6-1 (EK-voor) * De FIFA telt deze wedstrijd niet mee omdat Martinez 6 spelers gewisseld heeft.

42 spelers: Alderweireld, Courtois en Mertens koplopers

In 43 interlands heeft Roberto Martinez 42 internationals opgesteld. Doelman Thibaut Courtois en verdediger Toby Alderweireld hebben de meeste minuten gemaakt onder de Spanjaard: in 37 matchen waren ze goed voor 3.330 speelminuten. Dries Mertens heeft minder minuten op het veld gestaan, maar wel vaker het shirt van de Rode Duivels gedragen met Martinez als bondscoach. De flankaanvaller draafde in 39 interlands op. Timmy Simons, Brandon Mechele en Benito Raman hebben de minste minuten gekregen van de bondscoach. Simons zwaaide in 2016 af met 3 speelminuten in de WK-qualifier tegen Estland (8-1). Mechele debuteerde vorig jaar met 1 minuut in het verre Kazachstan (0-2). En Raman maakte zijn eerste minuut op 9 september 2019 in Schotland (0-4).

Internationals onder Martinez speler matchen basis minuten goals Toby Alderweireld 37 37 3330 3 Thibaut Courtois 37 37 3330 0 Jan Vertonghen 35 35 3141 3 Eden Hazard 35 34 2751 18 Axel Witsel 31 30 2622 2 Thomas Meunier 31 29 2539 7 Dries Mertens 39 30 2364 10 Romelu Lukaku 33 29 2288 35 Kevin De Bruyne 28 27 2252 6 Yannick Carrasco 32 23 1995 5 Youri Tielemans 28 19 1714 2 Nacer Chadli 27 15 1530 4 Thomas Vermaelen 20 13 1323 1 Thorgan Hazard 25 13 1311 4 Vincent Kompany 17 16 1269 0 Michy Batshuayi 22 9 1045 13 Dedryck Boyata 15 11 1031 0 Marouane Fellaini 14 9 901 3 Mousa Dembélé 16 6 697 0 Laurent Ciman 8 7 694 0 Timothy Castagne 7 7 568 2 Simon Mignolet 6 6 540 0 Leander Dendoncker 8 5 539 0 Christian Benteke 8 3 364 8 Radja Nainggolan 6 4 309 0 Jason Denayer 5 3 301 0 Adnan Januzaj 6 2 282 1 Hans Vanaken 4 2 231 0 Kevin Mirallas 9 1 224 1 Steven Defour 4 2 185 0 Christian Kabasele 2 2 180 0 Dennis Praet 5 1 175 0 Divock Origi 6 2 154 0 Thomas Foket 2 1 135 0 Jordan Lukaku 3 2 118 0 Elias Cobbaut 1 1 90 0 Yari Verschaeren 3 0 60 1 Anthony Limbombe 1 0 45 0 Birger Verstraete 1 0 6 0 Timmy Simons 1 0 3 0 Benito Raman 1 0 1 0 Brandon Mechele 1 0 1 0

Slechts 3 keer zelfde basisploeg

Bij de nationale ploeg kan je zelden dezelfde ploeg opstellen. Dat heeft ook Roberto Martinez ervaren. Maximaal 3 keer is het de bondscoach gelukt: in de oefeninterland tegen Costa Rica (4-1) op 11 juni 2018 en in de WK-duels met Panama (3-0) op 18 juni 2018 en Tunesië (5-2) op 23 juni 2018. Begonnen toen aan de match: Courtois, Alderweireld, Boyata, Vertonghen, Meunier, Carrasco, Witsel, De Bruyne, Mertens, Hazard en Lukaku.

Goalgetter Romelu Lukaku (35 doelpunten)

Het zal u niet verbazen dat Romelu Lukaku de meeste doelpunten maakte onder Roberto Martinez. Bij Everton was hij al productief onder de Spanjaard en bij de Rode Duivels trekt hij de lijn door. In 33 matchen heeft Lukaku 35 keer gescoord. Dat is bijna 2 keer zo veel als Eden Hazard. De nummer 10 heeft er 18 gemaakt in 35 matchen met Martinez als bondscoach.

Topscorers onder Roberto Martinez speler matchen goals minuten 1. Romelu Lukaku 33 35 2288 2. Eden Hazard 35 18 2751 3. Michy Batshuayi 22 13 1045 4. Dries Mertens 39 10 2364 5. Christian Benteke 8 8 364 6. Thomas Meunier 31 7 2539 7. Kevin De Bruyne 28 6 2252 8. Yannick Carrasco 32 5 1995 9. Nacer Chadli 27 4 1530 10. Thorgan Hazard 25 4 1311

25 maart 2017: Lukaku maakt op het nippertje gelijk tegen Griekenland (1-1)

Debuut onder Martinez: Tielemans, Verschaeren, Vanaken...

Tot slot, wie heeft Roberto Martinez laten debuteren bij de Rode Duivels? Een elftal om precies te zijn: Kabasele, Foket, Tielemans, Limbombe, Castagne, Vanaken, Verstraete, Verschaeren, Raman, Mechele en Cobbaut. Cobbaut en Kabasele mochten meteen aan de match beginnen. Tielemans niet, maar hij is ondertussen wel uitgegroeid tot een vaste waarde in de nationale ploeg.

Elias Cobbaut is de laatste nieuwkomer. De verdediger speelde vorig jaar zijn eerste match voor de Rode Duivels.