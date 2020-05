Roberto Martinez verlengt zijn contract tot 2022: "Blij en trots"

Roberto Martinez is al bondscoach van België sinds 2016. De Spanjaard kan met 34 overwinningen en slechts 3 nederlagen in 43 wedstrijden een fraai palmares voorleggen. Op het WK van 2018 loodste Martinez de Rode Duivels naar een historische 3e plaats.

Martinez: "Blij en trots"

Ook CEO Peter Bossaert is opgetogen: "Met de Nations League, het EK en het WK 2022 staan we wellicht voor de belangrijkste jaren in onze voetbalgeschiedenis. We wilden er alles aan doen om het team in optimale omstandigheden aan de start te krijgen van deze cyclus te krijgen."

"Met Roberto houden we niet alleen een topper en gentleman aan boord, maar vooral ook de ideale ambassadeur van het Belgisch voetbal. Met Roberto als technisch directeur zullen we verder werk maken van onze sportieve structuren en zullen we onze nieuwe generaties klaarstomen voor de toekomst. We willen verder blijven groeien, met al onze nationale teams en met het hele Belgische voetbal."



Bondsvoorzitter Mehdi Bayat: "Het management van de KBVB heeft heel knap werk geleverd om tot deze deal te komen. Roberto is erin geslaagd om de hele natie weer rond de Duivels te verenigen. Vlamingen en Walen, Franstalig, Nederlandstalig en Duitstalig, blank en zwart en alle schakeringen daartussen."

"Hij heeft dit team niet enkel gebouwd, maar het ook een duidelijke identiteit en gezicht gegeven. Volgend jaar willen we knallen op het EK en in 2022 willen we nog beter doen dan in 2018!"