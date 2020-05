Weetje van de dag: voor het 5e jaar op rij scoort Lewandowski 40 keer in een seizoen

Lewandowski schoot Bayern zondag in de match op Union Berlijn na 40 minuten met een penalty op een 0-1-voorsprong.

Het was het 26e competitiedoelpunt van de 31-jarige Pool en zijn 40e treffer als we alle competities samentellen. Daarmee is Lewandowski niet aan zijn proefstuk toe, want het is al voor het 5e jaar op een rij dat hij erin slaagt 40 keer of meer te scoren in één seizoen.

Lewandowski scoorde dit seizoen dus 26 keer in de Bundesliga, 3 keer in de beker en 11 keer in de Champions League. In die Champions League staat hij aan de leiding, voor Dortmund-spits Haaland (10 goals) en een trio met 6 goals, onder wie Dries Mertens.