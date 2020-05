Van Gaal: "In mijn tijd bij Barcelona al extra gejuich door de luidsprekers"

Louis van Gaal was gedurende twee periodes trainer van Barcelona: 1997-2000 en 2002-2003. Hij grijpt die tijd aan om een oplossing te bieden voor het gebrek aan sfeer in de Duitse stadions nu de Bundesliga de draad weer oppikt in de coronacrisis.

"Ik heb zaterdag ook naar de heropstart van de Bundesliga gekeken, maar ik vond het niet om aan te zien", zegt Van Gaal.

"Ik snap niet dat je geen oplossingen kunt bedenken om het voetbal aantrekkelijker te maken voor de kijkers thuis. Want je kunt wel zonder publiek spelen in mijn ogen, maar dan moet er iets bij: teken het publiek in en werk met geluid, enthousiast geluid."

"Ik weet dat ik nu iets ga vertellen dat eigenlijk niet door de beugel kan, maar toen ik trainer was van Barcelona en we in mijn 2e seizoen in de Champions League een return tegen Chelsea speelden na een 3-1-nederlaag in Londen heeft Barcelona ons eigen publiek aangemoedigd door extra gejuich door de speakers te jagen. Daardoor ging het publiek nog meer meedoen."

"Dat kunnen we nu ook doen, want als je nu die lege tribunes ziet heeft dat toch invloed op het kijkersgedrag. Zelf vind ik het alvast minder leuk."

De suggestie van Van Gaal is uiteraard niet nieuw. Al een tijdje gaan er stemmen op om in de Duitse stadions meer sfeer te creëren nu er tijdens de coronacrisis matchen achter gesloten deuren plaatsvinden. Het is bekend dat een aantal clubs de sfeer al jaren kunstmatig opdrijft in zijn stadions, maar de anekdote van Van Gaal voert ons zo'n 20 jaar terug in de tijd.