Toptalenten in de JPL: het Gentse goudhaantje Jonathan David

David in Jupiler Pro League: 1 goal elke 117 minuten

In augustus 2018 maakte de toen 18-jarige Jonathan David voor de eerste keer zijn opwachting voor KAA Gent in de Jupiler Pro League. In die maand liet hij meteen een onuitwisbare indruk achter en speelde hij zich in de harten van de Gent-fans.

De jonge Canadees slaagde erin 4 keer te scoren in 3 invalbeurten en 1 basisplaats in de competitie. Hij had daar slechts 166 speelminuten voor nodig, een gemiddelde van 1 goal per 42 minuten voetbal.

In de vorige jaargang stopte de teller op een respectabel aantal van 12 treffers in 33 competitieduels, dit seizoen werd David met 18 doelpunten in 27 matchen bijna topschutter. Dieumerci Mbokani scoorde evenveel in 405 speelminuten meer – precies 4,5 volledige duels – maar scoorde meer op verplaatsing en kreeg de titel van topschutter.

De spits van Antwerp maakte er vijf vanaf de strafschopstip, David deed dat slechts drie keer. Gemiddeld scoorde de Gent-aanvaller dit JPL-seizoen iedere 117 minuten, Mbokani deed dat elke 140 speelminuten. Daarbij heeft David ook nog zeven assists achter zijn naam staan, Mbokani bereidde vijf treffers voor.