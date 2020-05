GP op Francorchamps op 30 augustus zonder publiek: "We blijven op WK-kalender"

"We blijven op de kalender, dat is belangrijk voor ons imago"

Met deze beslissing was een eerste horde voor een GP in België genomen. Volgens circuitvoorzitter Melchior Wathelet is er ook al een akkoord met de F1 om Spa op de kalender te houden. "Dit is de beste oplossing. Het zal een rare en uitzonderlijke Grote Prijs zijn, maar er zal er een zijn. We behouden onze normale plaats op de kalender."

Zonder de publieksinkomsten - er waren al 165.000 tickets verkocht - moest de GP-organisatie opnieuw onderhandelen Liberty Media over de kosten die ze moeten betalen. "Alle condities zijn onderhandeld. We hebben een princiepsakkoord en er zullen geen kosten zijn voor het Waalse gewest. We hebben beide water bij de wijn gedaan. Op deze manier is het financieel haalbaar."

"Een kalender zonder Spa-Francorchamps is toch niet zo aantrekkelijk. De F1 wilde ons erbij en omgekeerd."

"De precieze modaliteiten van het weekend moeten nog bekeken worden. Ik weet nog niet hoeveel oefenritten en/of kwalificaties er zullen gereden worden. De veiligheid en de gezondheid blijven het belangrijkste. Er zullen maar 2.000 mensen aanwezig kunnen zijn op het circuit."