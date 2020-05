VIDEO: Bölöni bij Antwerp: een eigenzinnige, warme man met gevoel voor cinema en humor

Net als bij Standard 10 jaar geleden heeft Laszlo Bölöni bij Antwerp het Belgische voetbal gekleurd. Met successen op het veld, maar evenzeer met opmerkelijke taferelen ernaast. Zijn persconferenties en interviews waren legendarisch, soms sprak hij in raadsels of oogstte hij onbegrip, soms kreeg hij alle lachers op zijn hand. Een bloemlezing van de eigenzinnige Roemeen in Antwerp.

Amusante persconferentie na Standard-Antwerp: "Als ik je gezicht zie, wil ik mijn pint in 1 teug leeg drinken"

Laszlo Bölöni deelde met sommige collega's regelmatig zijn frustraties over de pers. Met Standard-collega Michel Preud'homme na Standard-Antwerp dit seizoen was het weer van dattum: "Misschien kan een journalist een spits leren scoren."

"Lamkel Zé is een probleem dat ik niet meer begrijp"

Bölöni heeft dit seizoen zijn handen vol met enfant terrible Lamkel Zé. Nadat die op winterstage in Spanje rood gepakt had in een oefenmatch, lijkt de Kameroener alle krediet kwijt bij spelers en coach.

Meters stelen bij een inworp? Niet bij Bölöni

Terwijl Mazzu trein maar niet op de rails krijgt, vouwt Bölöni een bootje

Na Genk-Antwerp dit seizoen zocht Felice Mazzu op de persconferentie antwoorden op het zwakke spel van de kampioen, maar Laszlo Bölöni stal de show. De trainer van Antwerp begon in alle stilte met zijn papieren te spelen. Hij toverde in geen tijd een bootje op tafel.

"Verslagen" Bölöni citeert Dalai Lama na abrupte exit uit Europa

Antwerp leek op weg naar de groepsfase van de Europa League, maar na een domme rode kaart van doelpuntenmaker Lamkel Zé in de return draaide de situatie nog helemaal in het voordeel van AZ. Laszlo Bölöni was er het hart van in en greep naar een citaat de Dalai Lama: "Vallen is te begrijpen, maar niet rechtstaan is een grote fout."

Bölöni en Clement dollen langs de zijlijn in Genk-Standard in mei vorig jaar

Na bierbekerincident vorig jaar: "Onze supporters zijn de beste van het land"

Laszlo Bölöni vond het vorig jaar in de play-offs overdreven om Antwerp-Standard (2-1) 10 minuten stil te leggen, omdat Antwerp-fans met bier gooiden. "Het ging maar om enkele bekertjes bier."

Bölöni maakt zich weer boos op VAR en journalist: "Je bent niet capabel"

Na Antwerp-Standard vorig jaar in januari wond Bölöni zich nog maar eens op over de VAR én over de dienstdoende scheidsrechter. Ook een journalist kreeg ervan langs. Zijn woorden over de arbitrage leverden hem een boete op bij de Pro League en haalden ook Extra Time: "Iemand moet Bölöni eens uitleggen hoe de VAR werkt", vond Filip Joos.

Bölöni ergert zich blauw aan rondslingerende kabels

Theatrale Bölöni: "De scheidsrechter kan rustig thuis blijven, de VAR beslist toch"

In het seizoen 2018-2019 worstelt Bölöni herhaaldelijk met de ingrepen van de VAR. Op zijn persconferenties geeft hij vaak kritiek, zo ook in Gent.

Bölöni: "De Decker is geen T2, maar wel T1. Ik ben misschien T1 bis"

In november 2018 stond Antwerp op de derde plaats. Extra Time nodigde Wim De Decker uit, de T2 van Antwerp. Maar dat vond Bölöni niet correct.

Cinema Bölöni: Roemeen duldt geen regieaanwijzingen van Anderlecht-fan

In september 2018 moest de Antwerp-coach van de scheidsrechter naar de tribune. Een fan zei hem waar te zitten, daar was de Roemeen niet mee gediend.

Cinema Bölöni bis: jaar voordien kreeg hij in de tribune een sjaal van een fan

De scène hierboven doet denken aan de thuismatch een klein jaar daarvoor, toen hij ook naar de tribune vloog, maar daar minuten tegen protesteerde. Uiteindelijk vatte hij post in de tribune en kreeg hij prompt van een Antwerp-fan een sjaal, die hij trots droeg. De fans smulden ervan.

Antwerp-coach Bölöni sleept vriend en Moeskroen-coach Rednic aan zijn oor naar een interview

En neemt daarna zelf ook nog eens een interview af

Hij interviewde ook Eupen-coach Makelélé