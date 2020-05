Eddy Snelders over Laszlo Bölöni: "Misschien vreesde hij zelf voor het jaartje te veel?"

Het nieuws over de breuk tussen Antwerp en Laszlo Bölöni kwam niet helemaal uit de lucht gevallen, maar de Roemeense veldheer heeft The Great Old wel heel wat diensten bewezen, zo redeneert ook huisanalist Eddy Snelders.

"Op elk contract staat een vervaldatum. Ook vorig seizoen was er al sprake van een vertrek van Bölöni, maar hij heeft er nog een jaartje bijgedaan. Misschien heeft hij nu voor zichzelf uitgemaakt dat dit het jaartje te veel zou kunnen zijn. Dat zat er misschien ook aan te komen."

"Hij kan nu in schoonheid eindigen. Hij heeft Antwerp op de kaart gezet en heeft met deze club heel veel progressie gemaakt. Hij kan tevreden terugblikken."