"Wie weet komt er nog een boodschap die de deuren doet trillen"

"We willen onze fans dus niet op kosten jagen. Ze hebben nog recht op bepaalde wedstrijden. We willen samen door deze moeilijke tijden."

"Het heeft een financiële impact. Je kunt beginnen aan je verkoop met kortingen en acties, maar met dit signaal zeggen we: iedereen krijgt waarop hij recht heeft en blijft supporter. En als we die teruggave hebben gedaan, dan verkopen we weer abonnementen."

Is zo'n operatie financieel behapbaar voor Genk in deze onzekere tijden? "Een club zonder supporters is geen club. Zij zijn de basis. We hopen samen hun steun te blijven behouden."

"Als men voor de winterstop niet 6 matchen met publiek heeft kunnen bijwonen, dan verlengen we het abonnement nog eens. We verkopen pas abonnementen als iedereen zijn 6 wedstrijden heeft gehad."

"Het financiële deel is niet makkelijk voor veel mensen. Onze laatste thuismatch tegen KV Mechelen hebben we ook niet kunnen spelen en er zijn ook geen play-offs geweest. Bij de verkoop vorig seizoen waren alle wedstrijden inbegrepen. De fans hebben dus nog een tegoed aan wedstrijden."

"We weten dat de impact van de coronacrisis zwaar is en onduidelijkheden met zich meebrengt", verduidelijkt algemeen directeur Erik Gerits. "Iedereen blijft daarom abonnee tot aan de winterstop."

"Jullie mogen nieuwsgierig blijven"

"Het is een win-winsituatie", reageert Rudy Claessens, voorzitter van de Overkoepelende Supportersvereniging (OSV). "De vaste abonnees doen hun duit in het zakje en de club is er ook mee gediend. Zij zijn zeker dat na de crisis hun stadion vol zal zitten."

"Met de leiders van de club hebben we de laatste weken mee mogen denken over dit initiatief. Ze hadden 3 mogelijkheden en deze boodschap kwam het best tot haar recht."

"Wat de andere scenario's waren? Daar moeten we het niet over hebben. We moeten kijken naar de toekomst."

"En wie weet komt er nog een andere boodschap naar buiten die misschien alle deuren doet trillen en de ramen doet springen. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Jullie mogen nieuwsgierig blijven, maar ik zie het op termijn wel goedkomen."

Genk heeft dus overlegd met zijn supporters. "Dat is niet nieuw, we werken nauw samen. Genk weet ook wat Limburg in deze crisis heeft moeten verwerken. En sportief liep het afgelopen seizoen niet zoals gepland."

"Ik denk dat ze sowieso wel ingecalculeerd hadden dat het een moeilijk seizoen zou worden. Dit kost de club natuurlijk een euro, maar ze houden rekening met alles: de gezondheid en het financiële."