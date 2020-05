Britse regering zet de deur open voor herstart Premier League na 1 juni

De Britse regering heeft een document van 50 pagina's gepubliceerd dat Groot-Brittannië uit de lockdown moet loodsen. In dat stappenplan is ook plaats voor sport.

Ten vroegste vanaf 1 juni mogen sportactiviteiten achter gesloten deuren plaatsvinden. "Met de intentie om de sport uit te zenden en geen risico te hebben op sociaal contact op grote schaal."

Sportstadions openstellen voor het publiek zal pas veel later gebeuren. "Als het aantal besmettingen met het coronavirus significant is afgenomen en mogelijk pas als er een vaccin of doeltreffend medicijn is."