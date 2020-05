Nieuw Sporza-programma op Radio 1 ontvangt Gilles De Coster en Dominique Monami

Gilles De Coster heeft bij Sporza al heel wat edities van Sporza Tour op zijn palmares staan, maar zijn favoriete wielermoment komt niet uit de Ronde van Frankrijk. “Doe mij maar de wereldtitel van Tom Boonen in 2005, in Madrid. Eigenlijk geen leuk WK, maar op het einde was er dan kippenvel met Boonen. Ik had het nogal voor de branie en het charisma van Boonen.”

Dominique Monami ging – niet onlogisch – voor een groot moment uit de nationale tennisgeschiedenis. “De eerste finale tussen Justine en Kim op Roland Garros", zegt Monami.

"Twee Belgen in een finale in een Grand Slam, dat was ongelofelijk, daar werd gewoon geschiedenis geschreven. En dan nog op Roland Garros, een grandslamtoernooi dat ons Belgen zo na aan het hart ligt. Zelfs al was de wedstrijd zelf niet zo mooi, de symbolische waarde ervan – met een eerste Belgische grandslamzege - was wel enorm.”

Wie wil weten waar Gilles De Coster en Monami voorts ook nog mooie herinneringen aan hebben, kan vanaf 18u terecht op Radio 1, voor wat vanaf nu een wekelijkse afspraak wordt.