"Axel Witsel is door blessure onzeker voor competitiehervatting"

Volgens Bild heeft Axel Witsel de blessure al afgelopen dinsdag opgelopen. De Duitse krant weet dat de 31-jarige middenvelder sindsdien niet meer op het trainingsveld gestaan heeft. Witsel zou zich geblesseerd hebben zonder contact met een andere speler.

De blessure van Witsel is slecht nieuws voor Dortmund-coach Lucien Favre, want ook Marco Reus, Dan-Axel Zagadou en Emre Can zijn al twijfelgevallen. Thorgan Hazard is wel fit.

Dortmund neemt het volgend weekend op tegen streekrivaal Schalke 04. Het wordt de 1e speeldag in de Bundesliga na een onderbreking van 2 maanden door het coronavirus.