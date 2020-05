Leganes-coach verklapt 20 juni als datum herstart van La Liga

Javier Aguirre gaf in Marca Claro, een krant in zijn thuisland Mexico, aan dat La Liga zijn club wel al op de hoogte stelde."We hebben van La Liga officieel de datum van 20 juni doorgekregen als nieuwe startdatum. Vijf weken later, op 26 juli, moet de competitie afgewerkt zijn."

"Er zullen dus telkens twee competitiewedstrijden per week gespeeld moeten worden, eentje midweeks op woensdag of donderdag en eentje in het weekend op zaterdag of zondag."

"Ik ben heel blij dat we de data hebben doorgekregen", zei Aguirre nog. "Zo kunnen we onze trainingen voorbereiden. We beginnen er vrijdag aan. De testen op het coronavirus zijn immers ook afgerond."

La Liga wilde niet ingaan op de uitspraken van Aguirre en bevestigde "zich verder te concentreren op de organisatie van het hervatten van de trainingen". Leganes staat op de voorlaatste plaats in de rangschikking.