Courtois: "Jammer als seizoen wordt stopgezet, want we kunnen nog kampioen worden"

Ook in Spanje begint het openbare leven zich voorzichtig weer op gang te trekken. Zal het voetbal straks volgen? Thibaut Courtois hoopt alvast van wel, want hij wil zijn 2e seizoen als doelman van Real afsluiten met zilverwerk. "Ik zou het niet juist vinden als Barcelona tot kampioen wordt uitgeroepen."

Terwijl in Europa verschillende clubs de draad stilaan weer opnemen, zitten de spelers in Spanje nog altijd voornamelijk vast in hun kot. Toch denken ze er ook bij Real Madrid aan om de trainingen geleidelijk aan weer te beginnen. "Het ziet ernaar uit dat we in de loop van deze week getest worden en dan zouden we volgende week individueel kunnen gaan trainen op de club", vertelt Thibaut Courtois in een uitgebreid interview met Sporza. "Maar nu is dat nog niet duidelijk. Het hangt allemaal af wat de overheid en de club beslissen." Het uiteindelijke doel is om toch weer matchen te spelen, zodat Spanje in navolging van Duitsland de competitie kan afwerken. "Ik lees en hoor op tv en in de kranten dat ze dit seizoen sowieso nog willen afmaken." "We zijn natuurlijk geen speelbal, dus ze zullen rekening moeten houden met alle veiligheidsnormen. Je moet zeker coronavrij zijn voor je kunt voetballen, want je kunt ook besmet zijn zonder symptomen. En wat als een speler van de tegenstander besmet is? Heel veel dingen die we in acht moeten nemen. Maar ik heb wel zin om het seizoen af te maken."

Courtois in actie tegen Barcelona.

"Als Barça nu wordt uitgeroepen tot kampioen, zou ik dat niet juist vinden"

Voor Real Madrid staat er ook nog veel op het spel dit seizoen. "We staan 2 punten achter op Barcelona, maar ik ben zeker dat we nog kampioen kunnen worden. Het zou jammer zijn als het seizoen wordt stopgezet." "Mochten ze morgen de competitie stopzetten en Barça is kampioen, dan zou ik dat ook niet helemaal juist vinden. Bij Barcelona zouden ze dat logisch vinden, maar ik vind van niet. Uiteindelijk hebben ze tegen ons gelijkgespeeld en verloren." "Ik denk dat wij op dit moment laten zien dat we de betere ploeg zijn, ook al staan we 2 puntjes achter. Nee, ik denk niet dat dat juist zou zijn." "In Engeland zou ik het nog kunnen begrijpen dat ze Liverpool tot kampioen uitroepen, want die staan 25 punten voor. Maar wat doe je met stijgers? Wat doe je met dalers? En wat met de tv-gelden? Alles speelt nu een grote rol. Het is moeilijk." "Ik vind dat je kampioen moet worden op basis van alle matchen en dat je niet 11 matchen voor het seizoen kunt stoppen. Ofwel moeten we alles afmaken ofwel maken we het niet af, maar wordt er ook geen kampioen uitgeroepen."

We laten op dit moment zien dat we beter zijn dan Barcelona, ook al staan we 2 puntjes achter hen. Thibaut Courtois

"Had er nog vertrouwen in dat we in Manchester zouden gaan winnen"

Real Madrid is niet alleen in de running voor de Spaanse titel, maar kan ook de Champions League nog winnen, al moet het dan wel een 1-2-thuisnederlaag ophalen tegen Manchester City. "Ik voelde dat we thuis de evenknie waren van City, of zelfs beter. We kregen alleen ongelukkig 2 doelpunten tegen. We hadden er veel vertrouwen in om daar te gaan winnen, al zal Kevin De Bruyne wellicht hetzelfde zeggen." "Ik weet niet wat er met de Champions League zal gebeuren. Ik zie het niet meteen gebeuren dat er deze zomer nog vluchten zullen zijn tussen bepaalde landen." "Ik maak me klaar voor elk scenario. We kunnen bijvoorbeeld naar een neutrale plaats reizen, waar iedereen zijn eigen hotel heeft. Ik ga er sowieso vanuit dat we tot het EK volgend jaar zullen blijven voetballen." Courtois ziet het al helemaal zitten en snakt zowel fysiek als mentaal naar voetbal. "Aanvankelijk kwam de quarantaine mij nog niet zo slecht uit, want ik had net een kleine blessure opgelopen. Maar nu ben ik er weer klaar voor." "Ik heb hier thuis al gelopen, gespurt, van richting veranderd en dat was allemaal in orde. Ik verwacht niet dat ik een probleem zal hebben als de trainingen weer van start gaan. Ik zit ook al weer helemaal op mijn competitiegewicht. Door meer te fitnessen, heb ik zelfs wat meer spieren. Ik ben er 100% klaar voor om er meerdere maanden aan te breien."

De Bruyne scoort een penalty tegen Courtois in de heenmatch in Madrid.

"EK jaartje later zal voor ons niet uitmaken, ook niet voor de verdediging"

Ook Eden Hazard, Courtois' ploegmaat bij Real en de Rode Duivels, heeft van de quarantaine gebruik kunnen maken om te revalideren na zijn enkeloperatie. Hoe staat het nu met hem? "Het gaat goed. Ik denk dat hij goed aan het trainen is om snel weer aan te kunnen pikken bij de groep. Maar we moeten ook voorzichtig zijn, hij moet eerst weer 100% zijn. Ik weet niet precies wanneer dat zal zijn." Hazard hoeft alvast geen race tegen de klok te lopen om het EK te halen, want dat is met een jaar uitgesteld. Een voordeel voor België? "Ik keek er echt naar uit om te vlammen", zegt Courtois. "Eden is natuurlijk belangrijk voor ons, dus wat dat betreft is het goed dat het EK is verschoven. Maar je weer nooit wat er volgend jaar allemaal gebeurt." Zal de ploeg, en dan vooral de verdediging, in 2021 niet over haar hoogtepunt zijn? "Ik denk dat dat jaartje niet uitmaakt. Die jongens achteraan waren niet van plan om volgend jaar al te stoppen met voetbal. Ik denk dat ze allemaal nog op topniveau aan het spelen zijn, dus ik zie echt geen probleem." Geen nieuwe namen dus in 2021, meer dan waarschijnlijk ook niet op de bank. Roberto Martinez staat op het punt zijn contract tot het WK te verlengen. "We hebben een goeie verstandhouding met Martinez. Er is veel onderling respect, er is een klik. Daarom wil iedereen met hem doorgaan."



Het kunnen nog drukke maanden worden voor het duo Hazard-Courtois.