Lommel flirt met overname door groep rond Manchester City: "Nog geen akkoord"

1B-club Lommel SK domineert vandaag mee het voetbalnieuws. Lommel zette een punt achter een woelige periode met een succesvol herexamen bij het BAS, maar naast het gunstige licentiedossier hangt er nog meer in de Limburgse lucht.

Nu Lommel zijn licentie op zak heeft, wordt de club (nog wat) interessanter om overgenomen te worden.

"Nu de licentie binnen is, kunnen we verder in gesprek gaan met partijen die onze groei hebben opgemerkt en ons daarin willen versterken", reageerde Lommel na het positieve oordeel van het BAS.

Zo toont City Football Group, het bedrijf rond onder meer Manchester City, vergevorderde interesse.



De groepering rond de Engelse topclub, die ook vertakkingen heeft in onder meer New York en Melbourne, staat dicht bij een overname, maar er is nog geen witte rook.

Lommel kijkt volgens onze informatie vooral naar de Engelsen om te communiceren over een eventuele deal.

Bij het wegwerken van de schuldenlast, cruciaal om het BAS te overtuigen in het licentiedossier, zou de groep rond City alvast geen rol gespeeld hebben.